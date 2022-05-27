Военкор оценил продвижение российских войск в Донбассе Военкор Коц: продвижение российских войск в Донбассе — это огромный успех

Фото Министерство обороны РФ

Продвижение российских войск в Донбассе — это огромный успех, его масштабы осознаются после трёх часов езды по Луганской области, заявил военный корреспондент Александр Коц в разговоре с ИА SM-News. Изюм и Луганск, по словам журналиста, не сильно пострадали от артиллерии, так как украинские войска из них отходили без городских боёв.

Когда из Харьковской области въезжаешь в Луганскую область, едешь три часа, то понимаешь, какие же масштабные земли были освобождены. Подъезжаешь к мосту через Северодонецк, по которому раньше проходила линия разграничения, и осознаёшь, что это огромный успех, — сказал Коц.

При этом пока в одних городах жизнь налаживается, то, например, в Рубежном проблем больше. Работает военная комендатура, но нет света, водопровода, связи и газа. В городе очень тяжёлая гуманитарная ситуация, с которой пытаются справиться российские военные и волонтёры, описал корреспондент.

В свою очередь бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил NEWS.ru об отсутствии стратегического перелома в действиях на Украине, несмотря на потери украинских войск и продвижение российских. По его словам, существенной проблемой в ближайшее время может стать так называемая вторая линия обороны ВСУ на участке Соледар — Артёмовск. В Соледаре существует целый подземный город со складами вооружений, и штурм его по этой причине может затянуться.