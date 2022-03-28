Военкор Котенок обвинил украинские власти в поощрении пыток пленных

Украинские власти знают о жестоких допросах российских военнопленных и поощряют их, заявил военный корреспондент Юрий Котенок «ПолитЭксперту». Появление кадров, на которых во время допроса пленным стреляют в ноги, говорит о сильной озлобленности в отношении России и россиян, считает он.

Украинское руководство не только в курсе этих допросов, оно поощряет и призывает к подобным антигуманным действиям. Соответственно, оно несёт прямую ответственность за эти военные преступления, преступления против человечности. Оно должно быть осуждено, — сказал Котенок.

По поводу опубликованного видео уже начал проверку Следственный комитет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков назвал кадры пыток «чудовищными» и подчеркнул, что причастные к насилию в отношении российских военных должны быть привлечены к ответственности.

До этого неправительственная организация по защите прав человека Human Rights Watch попросила у властей Украины прекратить публиковать видеозаписи, на которых военнопленных россиян унижают и запугивают. Правозащитники напомнили, что подобное обращение с пленными солдатами является грубым нарушением Женевской конвенции.