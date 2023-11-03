Военкор Коц сравнил потери ЕС от санкций против РФ с бюджетом НАТО Военкор Коц: потери Евросоюза из-за санкций против РФ превысили бюджет НАТО

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Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале обратил внимание, что объем общих потерь Евросоюза из-за антироссийских санкций превысил суммарный военный бюджет всех стран — членов НАТО. Так журналист прокомментировал сообщение заместителя главы МИД РФ Александра Грушко о том, что Брюссель из-за сворачивания экономических связей с Москвой потерял примерно $1,5 трлн (140 трлн рублей).

Это больше, чем суммарный военный бюджет всех стран блока НАТО вместе взятых. Итог: пустые арсеналы, бегущая в США промышленность и рост цен на энергоносители. Одновременно Брюссель по указке из Вашингтона однозначно поддержал Израиль в ходе последней эскалации на Ближнем Востоке. Это вызвало недовольство европейских мусульман и привело к многочисленным уличным демонстрациям и росту экстремизма, — отметил Коц.

В конце октября стало известно, что Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций против России планирует ввести торговые ограничения на общую сумму $5,3 млрд, пишет Bloomberg. Кроме того, в санкционный список будут внесены более 100 физических и 40 юридических лиц, связанных с РФ.

Предположительно, рестрикции затронут экспорт сварочного оборудования, химическую продукцию. Будут ограничены выдача лицензий на ПО и импорт некоторых обработанных металлов, алюминиевой и строительной продукции, товаров транспортного назначения и алмазов. Для одобрения пакета санкций потребуется поддержка всех 27 стран.