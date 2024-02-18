Военкор изнутри раскрыл детали штурма Авдеевки Военкор Коц рассказал о деталях штурма Авдеевки от первого лица

Фото: МО РФ

При штурме Авдеевки силы штурмовых подразделений 30-й отдельной мотострелковой бригады прорвали оборону противника на северной окраине города на улице Тимирязева, став первыми, кто зашел на Индустриальный проспект, заявил военный корреспондент Александр Коц. По его словам, тем самым российским бойцам удалось перерезать «дорогу жизни» для солдат ВСУ.

Коц отметил, что такой маневр позволил лишить украинские силы возможности ротации, а также отрезать логистику по доставке боеприпасов и всего остального. Но главным эффектом этого шага стал подрыв морального духа солдат ВСУ, после чего наступление продолжило развиваться быстрыми темпами, уже к 13:00 15 февраля под контролем ВС РФ оказался ключевой перекресток дорог по Индустриальному проспекту.

По его словам, после этого российские войска успешно блокировали вторую «артерию жизни» ВСУ — трассу Авдеевка — Северное. Это помогло помешать отступлению украинских сил и создать плацдарм для дальнейшей атаки.

Благодаря чему сорвали организованный отход подразделений ВСУ и нарушили их снабжение в районе 9-го квартала (мкр. Химик), создав условия для продвижения подразделений 1-го армейского корпуса, — пояснил он.

Ранее украинский военный заявил, что главной ошибкой Киева при обороне Авдеевки стало слишком позднее решение о выводе войск на более дальние рубежи. По его словам, промедление оказалось большой ошибкой.