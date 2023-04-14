Военкомат в Одессе уличили в жестоком обращении с призывниками «Известия»: Суворовский военкомат Одессы незаконно удерживает мужчин призывного возраста

Фото: Viacheslav Onyshchenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Суворовский военкомат Одессы насильно удерживает мужчин призывного возраста, пишут «Известия» со ссылкой на украинские СМИ. Отмечается, что жена одного из призывников Карина рассказала, что ее мужа Валерия насильно доставили в центр комплектования. Она добавила, что сотрудники ведомства не предъявляли документов и пытались отобрать у женщины телефон. По ее словам, сотрудники военкомата таким же образом удерживают еще несколько мужчин.

Одесских мужчин насильно удерживают в Суворовском райвоенкомате города, — сказано в публикации.

Позже появилась информация о том, что после вмешательства Следственной оперативной группы (СОГ) Национальной полиции супруга Карины отпустили. В материале уточняется, что судьба других мужчин не уточняется.

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский ранее заявил, что украинские военные стали массово сдаваться в плен в районе Авдеевки. До этого другой советник Пушилина Ян Гагин заявлял, что существуют все условия для оперативного окружения Авдеевки, поскольку войска ВС РФ перерезают транспортные артерии, позволяющие ВСУ снабжать свою группировку в городе.