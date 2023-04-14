Суворовский военкомат Одессы насильно удерживает мужчин призывного возраста, пишут «Известия» со ссылкой на украинские СМИ. Отмечается, что жена одного из призывников Карина рассказала, что ее мужа Валерия насильно доставили в центр комплектования. Она добавила, что сотрудники ведомства не предъявляли документов и пытались отобрать у женщины телефон. По ее словам, сотрудники военкомата таким же образом удерживают еще несколько мужчин.
Одесских мужчин насильно удерживают в Суворовском райвоенкомате города, — сказано в публикации.
Позже появилась информация о том, что после вмешательства Следственной оперативной группы (СОГ) Национальной полиции супруга Карины отпустили. В материале уточняется, что судьба других мужчин не уточняется.
Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский ранее заявил, что украинские военные стали массово сдаваться в плен в районе Авдеевки. До этого другой советник Пушилина Ян Гагин заявлял, что существуют все условия для оперативного окружения Авдеевки, поскольку войска ВС РФ перерезают транспортные артерии, позволяющие ВСУ снабжать свою группировку в городе.