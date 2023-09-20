Военэксперт рассказал, зачем Шойгу поехал в Иран Военный эксперт Баранец: Шойгу поехал за иранским оружием

Фото: МО РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу попросит Тегеран предоставить вооружение и боеприпасы для СВО, заявил NEWS.ru военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец. Он отметил, что за последнее время военно-техническое сотрудничество двух стран сильно укрепилось.

У Ирана есть очень хорошее оружие. Стратегическое нас пока не интересует, а тактическое — да. Также интересны некоторые виды боеприпасов. В условиях, когда против Москвы ополчилась НАТО и ее союзники, такой партнер как Тегеран на вес золота, — отметил Баранец.

Политолог отметил, что Иран обладает сильной армией, серьезным военно-морским флотом и передовыми технологиями.

Думаю, мы воспользуемся наработками Ирана и как добропорядочные союзники также в ответ можем предоставить ему вооружения или ноу-хау. Это неплохой военно-технический бартер, причем взаимовыгодный. У нас есть о чем поговорить, у нас есть чем поделиться, — подчеркнул Баранец.

Ранее сообщалось, что в ходе визита в Иран Шойгу посетил выставку аэрокосмических сил Корпуса стражей Исламской революции в Тегеране, где ознакомился с иранскими беспилотниками и ракетными комплексами. Министр также встретился со своим иранским коллегой Мохаммедом Резой Аштияни и другими представителями командования иранских ВС. Глава российского оборонного ведомства отметил, что Москва и Тегеран настроены на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и военного сотрудничества.