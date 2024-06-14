Военэксперт рассказал, могут ли новые военные базы НАТО стать целью ВС РФ Военэксперт Дандыкин: новые военные базы НАТО могут стать целью для ВС РФ

Фото: NATO

Новые военные базы НАТО могут стать целью для ВС РФ, если там будут аэродромы, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, чтобы стать целью для российских военных, с этих аэродромов должны вылетать истребители.

Ключевой момент в другом — будут ли там аэродромы. Если с этих баз будут взлетать самолеты F-16 или «Миражи», то Вооруженные силы России смогут рассматривать их как законные цели, — объяснил эксперт.

Капитан отметил, что если на этих базах будет проходить только обучение или перенаправление оружия, то удары наноситься не будут. Кроме того, создание таких баз в Польше, Словакии и Румынии говорит о том, что европейское население все меньше поддерживает курс НАТО.

Раньше и сейчас офицеры ВСУ проходили подготовку во Франции и других западных странах. Это приводило к определенного рода проблемам. Теперь эти обучающие центры хотят переместить поближе к Украине и подальше от Центральной Европы, — добавил Дандыкин.

До этого сенатор Андрей Климов заявил, что создание новых военных баз НАТО для поставок оружия Украине приведет к проблемам с безопасностью Европы. Он отметил, что из-за желания НАТО поставить свои базы в Польше, Румынии и Словакии появится больше взрывоопасных моментов.