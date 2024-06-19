Военэксперт рассказал, когда начнется контрнаступление ВСУ Военэксперт Бердичевский допустил начало контрнаступления ВСУ в августе

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Российские войска в последние дни сумели значительно продвинуться в Донбассе, однако говорить о полномасштабном наступлении пока рано, предположил в беседе с NEWS.ru экс-депутат Народного совета ДНР военэксперт Владислав Бердичевский. Тем не менее, считает он, ВС РФ стоит использовать сложившуюся ситуацию, пока ВСУ не начали контратаковать, что может случиться в августе.

Есть информация, что деморализованные подразделения ВСУ отходят, но расслабляться еще рано. На Украине идет массовая мобилизация — те, кого сейчас поймали там на улицах и кто пришел сам, проходят подготовку в лагерях. Я предполагаю, что к августу украинцы попробуют контратаковать, — сказал Бердичевский.

По его словам, одной из проблем ВСУ в Донбассе стала переброска резервов под Харьков.

Они пытались удержать населенные пункты в непосредственной близости от Харькова. Туда отправили резервы, которые снимали в том числе из Донецкой области. У Украины нет такого мобилизационного ресурса, как у России, поэтому Киев перекидывает боеспособные подразделения с места на место, — пояснил эксперт.

Ранее российские паблики сообщили об успехах ВС РФ сразу на нескольких участках фронта в Донбассе. Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» написал, что 18 июня военные прорвали оборону ВСУ, наступая от Горловки к Торецку. Продвижение армии составило около двух километров. Минобороны официально не подтверждало информацию.