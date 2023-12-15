Военэксперт рассказал, когда Китай достигнет военно-морского паритета с США Военэксперт Кнутов: флот Китая сравняется по мощи с США через пять-семь лет

Фото: Li Hao/XinHua/Global Look Press

Военно-морской флот КНР в Тихом океане пока уступает по мощи американскому, но паритет будет достигнут уже в ближайшем будущем, заявил в беседе с ИА SM.News военный эксперт, директор музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. По его словам, китайским военным потребуется на это от пяти до семи лет.

Если в целом сравнивать флот Китая и США, то китайский с точки зрения наличия ряда современных кораблей пока еще отстает от американского. Но <...> потребуется не так много времени — от пяти до семи лет — и после этого китайцы смогут на равных разговаривать с американцами в Тихом океане, — высказал мнение аналитик.

Он предположил, что США попытаются воспрепятствовать этому путем создания мощной антикитайской коалиции с участие Великобритании, Японии, Южной Кореи, Австралии и, возможно, Индии с Филиппинами. Китай, по словам эксперта, осознает эти риски и ведет активную борьбу за Тайвань, который является для него «воротами» в Тихий океан.

Ранее аналитики агентства Reuters рассказали, что регион Персидского залива и Индийской океан могут стать уязвимым местом КНР в борьбе с Западом за Тайвань. По словам экспертов, нефть, которую Китай получает из стран Персидского залива через Индийский океан, составляет примерно половину потребляемого экономикой страны топлива.