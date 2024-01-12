Военэксперт рассказал, как Россия может «прижать к стенке» британский флот Военный летчик Попов: Северный флот России мощнее всех Королевских ВМС Британии

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Многоцелевая атомная подводная лодка «Северодвинск» у причала пункта базирования Северного флота

Атомные подлодки Северного флота ВМФ РФ превосходят по мощи весь Королевский военно-морской флот Великобритании, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик России генерал-майор в отставке Владимир Попов. По его словам, подобных подлодок больше нет ни у кого на Западе, кроме США и Франции.

Мы не совсем атлантическая страна, наши театры военных действий — это Тихий и Северный Ледовитый океаны. Но в Атлантическом океане тем же британцам мы всегда противопоставим Северный флот, особенно атомные подводные крейсеры — самые крупные и самые мощные подводные корабли в мире. Причем не только с межконтинентальными баллистическими ракетами, но и с крылатыми. Они круглосуточно патрулируют Атлантический океан и прилегающие к нему моря. Единицы стран обладают подобными технологиями, — разве что Россия и США. И в Британии прекрасно осознают это, понимают, что будут прижаты к стенке, — заявил военный эксперт.

Попов отметил, что если речь идет о противостоянии НАТО и России, то Британии придут на помощь США и Франция. В таком соотношении между странами наблюдается паритет, указал он.

Не забывайте про современные надводные корабли с противокорабельными ракетами «Калибр», «Оникс» и современные надводные многофункциональные корабли с противокорабельным вооружением: «Калибрами», «Ониксами», «Москитами», «Вулканами» и так далее. Как говорится, мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути, — сказал летчик.

Ранее главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов назвал Военно-морские силы США одной из угроз национальной безопасности РФ. Главком пояснил, что американский флот имеет на вооружении крылатые ракеты «Томагавк» большой дальности, которые могут быть использованы для нанесения удара по объектам на большей части территории России.