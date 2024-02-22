Военэксперт рассказал, как победа Трампа повлияет на ход СВО Полковник Баранец: победа Трампа не изменит отношение США к России

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Если Дональд Трамп одержит победу на грядущих президентских выборах в США, политика этой страны в отношении России останется прежней, и смена хозяина Белого дома не повлияет на ход СВО, рассказал в беседе с «Радио 1» военный обозреватель, член Общественного совета при Министерстве обороны РФ, полковник в отставке Виктор Баранец. Он подчеркнул, что в реализации задач военной спецоперации на Украине Россия должна рассчитывать только на себя.

Кто бы ни пришел в Америке к власти, отношение к России не изменится, запомните. Эти ваши сиротские надежды бедняков: «Вот придет Трамп и будет все хорошо» — но нет. Нам нужно думать о себе и зависеть только от себя, тщательно подбирая надежных партнеров, — отметил аналитик.

В их числе Баранец указал такие страны, как Китай, Иран и Северная Корея. При этом он добавил, что, несмотря на военную мощь Запада, Россия способна уничтожить любую армию мира, в том числе американскую.

Ранее первый заместитель руководителя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков высказал предположение, что в случае победы Дональда Трампа на выборах взаимоотношения США и России не изменятся. Парламентарий отметил, что внешняя политика США может измениться при Трампе, но она все равно будет носить антироссийский характер.