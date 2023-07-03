Раскрыты потери ВСУ на Луганском направлении Марочко: ВСУ за неделю потеряли около трех тысяч бойцов на Луганском направлении

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины за неделю потеряли около трех тысяч бойцов на Луганском направлении в зоне СВО, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, российские войска отразили более 50 атак ВСУ и ликвидировали 14 групп украинских диверсантов.

В течение минувшей недели Вооруженными силами Российской Федерации на Луганском тактическом направлении отражено более 50 атак противника. Ликвидировано порядка трех тысяч украинских боевиков и наемников, — сказал Марочко.

Кроме того, он сообщил, что российские военные уничтожили на Луганском направлении около 170 единиц техники ВСУ, включая 75 автомобилей, 45 бронированных машин, 10 танков и 40 артиллерийских систем.

Накануне сообщалось, что российские силы ведут позиционные бои за подконтрольный Украине поселок Белогоровка в Луганской Народной Республике. По словам военнослужащего 85-й разведывательной бригады Южного военного округа с позывным Варяг, на этом участке фронта ведется круглосуточное наблюдение за войсками противника.

До этого сообщалось, что военные 2-го Армейского корпуса Южной группировки войск призвали украинских солдат сложить оружие под Белогоровкой. Российский военнослужащий с позывным Бага отметил, что после этого они смогут вернуться к женам и детям.