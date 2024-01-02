Военэксперт оценил угрозу наступления ВСУ на Крым после слов Зеленского Военэксперт Матвийчук: ВСУ нужно 500 самолетов для наступления на Крым

Фото: МО Украины

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о планах наступления на Крым в 2024 году являются политической игрой, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его оценке, ВСУ не обладают необходимыми ресурсами для вторжения на полуостров.

Все, что сейчас говорит Зеленский, не что иное, как политическая игра, зарабатывание политических очков для западного обывателя. Я думаю, во внутренних вопросах Крым уже не актуален и они забыли про него думать, — предположил эксперт.

По его словам, чтобы наступать на Крым, ВСУ нужно создать группировку численностью не менее 350 тысяч военнослужащих, при этом Киеву необходимо также иметь 400–500 самолетов и 1500–2000 танков.

Конечно, у них таких сил нет. Я думаю, никакого наступления на Крым не будет, — констатировал Матвийчук.

Ранее Зеленский заявил в интервью британскому изданию The Economist, что Крым и Черное море станут «центром притяжения» военных усилий Украины в 2024 году. Глава государства отметил, что особую важность для Киева представляют задачи по изолированию Крыму и подрыву военных возможностей России на полуострове.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал «больными измышлениями» речь Зеленского, в которой он де-факто приравнял жителей Крыма и новых российских регионов к украинцам. Парламентарий заявил, что полуостров, как и Донбасс с Херсонской и Запорожской областями, «всегда были историческими территориями России».