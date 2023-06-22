Военэксперт оценил потери ВСУ в ходе контрнаступления Военэксперт Дандыкин: Украина потеряла три бригады ВСУ на первом этапе контрнаступления

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Keystone Press Agency / Global Look Press

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Известиям», что Украина на первом этапе контрнаступления потеряла три-четыре полноценные бригады ВСУ из девяти. По его словам, украинское руководство «не ожидало» потерь на таком уровне. Дандыкин пояснил, что по этой причине президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением о том, что «это не Голливуд».

Это три-четыре полноценные бригады вооруженных формирований Украины из тех девяти, которые были. Это очень большие потери украинских сил. Никто такого не ожидал, и сам президент Украины Владимир Зеленский, который умеет врать, сказал, что это не Голливуд и тут все сложно, — сказал Дандыкин.

Эксперт подчеркнул, что ВСУ не удалось прорвать линию боевого соприкосновения на юге.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что ВСУ попытались повторить рецепт ноября прошлого года, но в этот раз у них ничего не вышло. По его словам, ВС России накопили достаточно сил, чтобы при нахождении в обороне удачно перемалывать силы противника, а украинцы несут тяжелейшие потери в живой силе и технике.