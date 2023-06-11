Военэксперт объяснил значение уничтоженных Leopard для США Военный эксперт Литовкин: уничтожение Leopard показало США бессмысленность отправки Abrams

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Военный эксперт Виктор Литовкин рассказал URA.RU, что уничтожение вооруженными силами России танков Leopard показало США бессмысленность отправки Украине своих танков Abrams. Специалист подчеркнул, что американские власти специально не стали отправлять Киеву Abrams в первую очередь, так как знали, что их уничтожение нанесет удар по их имиджу.

Американцы не случайно свои «Абрамсы» не пустили на Украину, потому что они понимали, что это нанесет удар по имиджу их боевой техники. Именно поэтому поставили «Леопарды», — сказал Виктор Литовкин.

По его словам, США и пропаганда Запада чемпионы в том, что «всегда выдают желаемое за действительное», рассказывая всему миру о том, что у них лучше оружие.

Ранее обозреватели The New York Times Эндрю Крамер и Эрик Шмитт сообщили, что ВСУ понесли потери в технике и личном составе при контрнаступлении. При этом они отметили, что количественная оценка потерь еще не дана. По мнению журналистов, российские силы смогли достичь успехов в боях с ВСУ, так как вовремя построили оборонительные сооружения с окопами, минными полями и иными препятствиями.