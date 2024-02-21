Военэксперт объяснил заявления Пентагона о сдаче украинских городов Военэксперт Шурыгин: Пентагон давит на конгресс для выделения Украине $60 млрд

Фото: МО Украины

Министерство обороны США пытается оказать давление на конгресс, чтобы добиться выделения помощи Украине в размере $60 млрд, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Владислав Шурыгин. Этим, по его мнению, объясняются слова заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх о том, что при отсутствии американской поддержи в Киеве должны подумать том, какие города следует удерживать.

Пентагон не живет в понятиях дадут — не дадут. Он занимается планированием, там уверены, что помощь выделят, — отметил он.

Шурыгин подчеркнул, что в Киеве пытаются обернуть неудачи на поле боя, например потерю Авдеевки, в свою пользу. Администрация украинского лидера Владимира Зеленского старается показать Западу, что без денег «проект Украина» рухнет, сказал он.

Украина ведет себя как обычный бизнесмен-банкрот, который собирает партнеров по бизнесу, вложивших деньги, и говорит, мол, ребята, дайте еще денег, иначе все скоро совсем схлопнется, — заявил собеседник.

Ранее Сингх призвала палату представителей конгресса последовать примеру сената, который одобрил законопроект, предусматривающий в том числе помощь для Украины. Отсутствие возможности возобновить американскую помощь ставит Украину перед выбором, какие города ВСУ в состоянии удерживать, заявила она. Киеву придется принять решение о защите конкретных населенных пунктов в текущих условиях, добавила Сингх.

За последние несколько дней ВС РФ выбили подразделения противника из двух важных населенных пунктов — Авдеевки в ДНР и Крынок в Херсонской области. О переходе села Крынки под контроль российской армии объявили накануне президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.