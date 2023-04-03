Военный эксперт объяснил, зачем НАТО поставляет оружие Украине Военэксперт Литовкин: НАТО снабжает ВСУ оружием, чтобы разорить Россию

Фото: defense.gov

Страны Запада хотят, чтобы боевые действия на Украине продолжались как можно дольше, поэтому они продолжают снабжать ВСУ оружием, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Таким образом он отреагировал на новость о том, что руководство Альянса готовит программу многолетних поставок оружия Киеву. По его мнению, это делается не для того, чтобы победить Россию, а с целью разорить ее.

Тут действует принцип «корми собаку, чтобы не сдохла, но громко лаяла». То есть цель США не победить Россию, а разорить ее. А также постоянно представлять политику России в невыгодном свете. Вот поэтому они и делают все для того, чтобы СВО продолжалась как можно дольше, — отметил Литовкин.

При этом он подчеркнул, что все мощности и средства для увеличения производства боеприпасов в интересах ВСУ у США и НАТО есть.

В свою очередь военный обозреватель полковник Михаил Тимошенко считает, что Соединенные Штаты будут отправлять Киеву столько снарядов, сколько потребуется для их же оружия. Он также заявил, что у стран Запада имеются все возможности для наращивания темпов производства.

Если же говорить о 152-мм советских снарядах, то какое-то их количество оставалось в Чехии, Польше, Венгрии, Румынии и Словакии в наследство от Варшавского договора. И хоть 152-мм снаряды для обеспечения потребностей Варшавского блока выпускал только непосредственно сам СССР, никто не мешал им за достаточно короткий срок наладить их производство на оставшихся от Советского Союза предприятиях, — добавил Тимошенко.

Ранее генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО передали Украине вооружения на €65 млрд. По его словам, в настоящий момент ведется подготовка программы многолетних военных поставок.