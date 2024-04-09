Военэксперт объяснил, почему ФРГ не может перестать поддерживать Украину Военэксперт Литовкин: ФРГ продолжит поставлять оружие Киеву из-за приказов США

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Германия продолжит поставлять Украине ЗРК Patriot, если того потребуют США, рассказал NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Так он прокомментировал заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что запасы этих зенитных ракетных комплексов исчерпаны.

Сейчас не важно, хочет ли Германия поставлять Украине Patriot или нет. ФРГ не самостоятельное государство, все страны, входящие в НАТО, теряют свою субъектность, суверенитет и независимость. Для них все зависит от того, что скажут США. Поэтому, что бы Бербок ни говорила, если Patriot у них действительно остались, они поставят их Киеву. Но нас это волновать не должно, — рассказал Литовкин.

Военный эксперт отметил, что ракетный комплекс Patriot имеет множество недостатков. Российские ЗРК способны поражать цели точнее, при этом они куда дешевле американского аналога, добавил он.

Patriot — не панацея, это достаточно слабый комплекс с множеством недостатков. Например, он не видит цели на высоте до 100 метров. То есть пролетающий беспилотник он обнаружить не сможет. Чтобы ЗРК защитить какой-то объект, вокруг этого объекта требуется поставить несколько батарей Patriot. У российских комплексов ракеты, наоборот, стартуют строго вверх и в воздухе разворачиваются на цель, — пояснил Литовкин.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что Альянс может и не обеспечить Украину необходимым оружием для противостояния с Россией. Он отметил, что Блок наблюдает наступление российской армии по всему фронту.