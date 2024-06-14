Военэксперт объяснил, как присутствие ВМФ России на Кубе давит на Байдена Военэксперт Ищенко: присутствие кораблей ВМФ РФ на Кубе повлияет на выборы в США

Фото: Joaquin Hernandez/XinHua/Global Look Press

Фрегат «Адмирал Горшков» прибывает в порт Гаваны в составе группы кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России

Присутствие военно-морского флота РФ на Кубе оказывает давление на президентскую кампанию в США, рассказал NEWS.ru капитан I ранга запаса Сергей Ищенко. По его мнению, такие действия Москвы способны дискредитировать президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Я полагаю, что это делается в том числе и для того, чтобы оказать определенное влияние на избирательную кампанию в США. Понятно, что оппоненты нынешнего режима используют эту ситуацию в борьбе против Байдена. Ведь, например, Трамп и раньше говорил, что нынешний президент США позволяет Путину вытирать о себя ноги, мол, русские совсем обнаглели, — заявил Ищенко.

Эксперт считает, что это будет одним из аргументов в политической борьбе в Вашингтоне. По его мнению, заход российских кораблей на Кубу также помогает РФ приобрести определенное политическое влияние.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ объявила, что отряд кораблей Северного флота ВМФ прибыл в порт Гаваны с неофициальным визитом. В него вошли фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер». В планах российских моряков — встречи с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, посещение исторических и культурных мест.

Экс-президент США Дональд Трамп после встречи в конгрессе с сенаторами-республиканцами заявил, что появление российских военных кораблей на Кубе просто немыслимо. По его словам, Вашингтон «не хочет их там видеть».