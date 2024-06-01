Военэксперт рассказал, что может стать причиной ядерной войны РФ и Запада Военэксперт Храмчихин: ядерная война РФ и Запада из-за Украины возможна

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Ядерная война между Россией и НАТО возможна, рассказал NEWS.ru независимый военный эксперт Александр Храмчихин. По его словам, рано или поздно страны Альянса станут непосредственными участниками украинского конфликта, так как не могут допустить поражения Киева.

Вероятность ядерного конфликта теоретически сохраняется. НАТО не может допустить поражения Украины, а декларации стран Альянса именно такие. Но в этом случае в конце концов им самим придется воевать на ее стороне. Однако они категорически не хотят этого делать и не могут, — заявил Храмчихин.

Украина, отметил собеседник, уже давно наносит удары западными вооружениями по российской территории. Он уверен, что все запреты, якобы наложенные странами НАТО, были чистой формальностью.

Ранее американская газета The New York Times со ссылкой на источники заявила, что первые атаки по территории России с применением произведенного в США оружия могут начаться в течение нескольких часов или дней. Издание отмечает, что президент США Джо Байден «переступил через красную линию, которую сам же и обозначил».

До этого американское издание Politico сообщило, что Байден дал негласное разрешение Украине атаковать российскую территорию западным вооружением. Собеседники газеты уточнили, что речь идет только о соседних с Харьковской областью российских районах.