Военэксперт объяснил массовые поставки Киеву нового типа авиабомб Военэксперт Леонков объяснил поставки планирующих авиабомб Киеву их дешевизной

Фото: South Korea Defense Ministry/Keystone Press Agenc/Global Look Press

Массовые поставки Киеву планирующих и корректируемых авиабомб объясняются экономической стороной вопроса, рассказал NEWS.ru редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. При этом переделка уже готовых обычных бомб в корректируемые тоже дешевле производства специализированных корректируемых снарядов, отметил военный эксперт.

Планирующая бомба — самый дешевый авиабоеприпас по соотношению цены и эффективности. Она дешевле корректируемых бомб, а результат дает почти тот же. Запад, поставляя такие боеприпасы Киеву, руководствуется именно экономическими соображениями, — указал Леонков.

Однако любое оружие становится эффективным только в руках профессионалов, подчеркнул эксперт.

Никакое чудо-оружие не поможет, если его используют дилетанты. А вот с профессионалами по применению западного оружия с советских еще самолетов, да и с авиацией вообще, — у ВСУ сейчас проблемы, — пояснил он.

Ранее экс-глава Роскосмоса, руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин рассказал, что ВСУ впервые начали массово применять в зоне СВО корректируемые авиабомбы. По его словам, речь идет о снарядах типа JDAM, которые сбрасывают на расстоянии 40–75 км от цели.