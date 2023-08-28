Массовые поставки Киеву планирующих и корректируемых авиабомб объясняются экономической стороной вопроса, рассказал NEWS.ru редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. При этом переделка уже готовых обычных бомб в корректируемые тоже дешевле производства специализированных корректируемых снарядов, отметил военный эксперт.
Планирующая бомба — самый дешевый авиабоеприпас по соотношению цены и эффективности. Она дешевле корректируемых бомб, а результат дает почти тот же. Запад, поставляя такие боеприпасы Киеву, руководствуется именно экономическими соображениями, — указал Леонков.
Однако любое оружие становится эффективным только в руках профессионалов, подчеркнул эксперт.
Никакое чудо-оружие не поможет, если его используют дилетанты. А вот с профессионалами по применению западного оружия с советских еще самолетов, да и с авиацией вообще, — у ВСУ сейчас проблемы, — пояснил он.
Ранее экс-глава Роскосмоса, руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин рассказал, что ВСУ впервые начали массово применять в зоне СВО корректируемые авиабомбы. По его словам, речь идет о снарядах типа JDAM, которые сбрасывают на расстоянии 40–75 км от цели.