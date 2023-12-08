Военэксперт назвал особенности американских ракет, приготовленных для Китая Военэксперт Кнутов: новые модификации Tomahawk будут работать через спутники

Фото: US Navy/Navy Media Content Operations/Global Look Press

Новые модификации ракет Tomahawk, которыми планируется оснастить американские субмарины в 2024 году, будут предназначены в основном для ударов по флоту КНР, заявил в беседе с ИА SM.News военный эксперт, директор музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов. По его мнению, Tomahawk версии Maritime Strike будут наводиться на цели с помощью космических спутников.

Особенность тех ракет, которыми будут оснащаться подводные лодки, заключается в том, что они смогут поражать движущиеся корабли. <...> Это новая модификация. До этого американцы ее не применяли, поэтому потребуется другая система наведения, возможно даже привлечение искусственных спутников, — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что без использования космических аппаратов дальность действия ракет морского базирования, как правило, не превышает 300 км. Кнутов напомнил, что подобные ракеты американские военные в свое время пытались применять в Сирии, однако их эффективность свели на нет средства радиоэлектронной борьбы. В результате в Пентагоне пошли не по пути разработки новых ракет, а взяли проверенные Tomahawk и усовершенствовали их головки самонаведения, таким образом попытавшись сделать из них противокорабельные ракеты, пояснил Кнутов.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев рассказал, что в случае размещения ракет средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе США могут применить их не только против Китая, но и России. По словам эксперта, эти ракеты также будут представлять угрозу для судов, проходящих через Северный морской путь.