Военэксперт назвал истинную причину отмены визита Зеленского в Испанию Эксперт Тебин: события в МО РФ заставили Зеленского отменить визит в Испанию

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отложил визиты в Испанию и Португалию из-за перестановок в российском правительстве, сказал в разговоре с NEWS.ru завсектором международных военно-политических и военно-экономических проблем Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Прохор Тебин. По его словам, советники украинского главы могли решить, что тому лучше находиться в Киеве, учитывая ситуацию на фронте.

Это важный информационный момент, который накладывается на повестку, поэтому Зеленский и его советники, видимо, решили, что для управления вооруженными силами и принятия каких-либо решений ему целесообразнее остаться в Киеве. Длительные частые командировки — это естественный элемент в рутине президента, но может скептически восприниматься внутренней аудиторией, — считает Тебин.

Эксперт добавил, что никогда не нужно считать, будто противник излишне испугался, поэтому и придавать большого значения отказу Зеленского от командировок не стоит.

Ранее Зеленский поручил перенести все международные мероприятия со своим участием, в том числе в Испанию и Португалию, где его ждали 17 мая. Он указал, что решение было принято на фоне наступления российской армии в Харьковской области.

Президент Владимир Путин назначил Андрея Белоусова новым министром обороны и сменил командующих военными округами. В среду он встретился с военным руководством и заявил, что цель изменений в российском силовом блоке — обеспечить успех в СВО.