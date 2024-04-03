Военэксперт назвал главную угрозу для НАТО Дандыкин: главная угроза для НАТО – иные военные альянсы с участием стран Блока

Фото: Takimoto Marina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ключевой угрозой для существования НАТО можно считать участие стран, входящих в Альянс, в других военных объединениях, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, примером может служить AUKUS — союз Соединенных Штатов, Великобритании и Австралии.

Но пока все слухи о гибели этого монстра сильно преувеличены. Пока они находят себе новые задачи: в Блок вступили Финляндия и Швеция, организация вынашивает планы на Арктику, — заявил Дандыкин.

По словам эксперта, бывший президент США Дональд Трамп считал расходы Вашингтона на оборону настолько высокими, что ему не нужен был Североатлантический альянс. По мнению аналитика, если НАТО не будет нужно Штатам, то Вашингтон перестанет финансировать эту организацию. Однако пока Блок еще необходим американскому руководству, в том числе из-за продолжающегося конфликта на Украине.

Ранее старший аналитик Института Гудзона Лиселотт Одгаард в своей статье для Foreign Policy отметил, что Североатлантический альянс плохо подготовлен к противостоянию военным возможностям России в Арктике. По мнению исследователя, даже принятие Швеции и Финляндии в объединение кардинально не изменило ситуации. В частности, военно-морские силы большинства стран — участниц НАТО не готовы к условиям боевых действий в арктических условиях.