Военэксперт назвал главную цель контрнаступления ВСУ Военэксперт Суконкин: ВСУ в ходе контрнаступления хотят прорваться к Мелитополю

Фото: Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Основная цель контрнаступления ВСУ заключается в попытке прорваться к населенным пунктам Токмак и Мелитополь Запорожской области, заявил в беседе с NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. По его словам, именно поэтому украинские войска упорно пытаются прорвать российскую оборону в Работино. Он утверждает, что руководство украинской армии посылает на Запорожское направление самые подготовленные подразделения и большое число единиц западной военной техники.

82-я десантно-штурмовая бригада получила около 90 БМП Stryker (США), 30-40 БМП Marder (Германия), 14 британских танков Challenger 2. Бригада введена в бой, пытается прорвать оборону, противостоящую ВСУ. Самое мощное соединение ВСУ, и то, что оно брошено на попытку прорыва, говорит о том, что других сил нет, последний резерв бросили в бой. Наиболее важный момент во всей этой ситуации — направление Работино в Запорожье. В этом и был смысл контрнаступления ВСУ — пытаться прорваться на Токмак и Мелитополь, — считает Суконкин.

По его словам, также важным направлением как для ВСУ, так и для российской армии, является Купянское. Военэксперт утверждает, что ВС России идут в наступление и берут под контроль опорные пункты украинских военных. Кроме этого Суконкин упомянул о боях за Клещеевку, которая находится в 10-15 км от Артемовска. По его словам, действия российских сил на этом участке не вызывают никаких беспокойств. Также он рассказал о попытках боя в Херсонской области.

Предположительно, ВСУ пытаются высаживать ДРГ на берегу Днепра, в районе Каховки, севернее Антоновского моста, но получают там по шапке и уходят. Предположу, что ВСУ еще не пытались высадить крупный десант, — сказал Суконкин.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что украинская армия готовится к генеральному сражению с Россией на Запорожском направлении в зоне СВО. Он отметил, что на передовую будут отправлены самые боеспособные части ВСУ, а также множество единиц западной техники. При этом он считает, что российские войска непременно остановят украинское контрнаступление. По его мнению, бойцам ВСУ не помогут даже 14 танков Challenger.

До этого Министерство обороны России сообщило, что ВСУ потеряли до 195 человек при попытке атаковать в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. В ведомстве уточнили, что российские силы смогли отразить две атаки украинских военных.