Военэксперт назвал удары ВСУ по Белгороду «безумием с военной точки зрения» Эксперт Алехин: Киев мог найти выпускаемым по Белгороду снарядам иное применение

Фото: МО Украины

Удары ВСУ по Белгородской области — безумие с точки зрения военного искусства, заявил в беседе с NEWS.ru полковник в отставке Геннадий Алехин. По его словам, снарядам, которые украинские войска выпускают по мирным жителям России, могли бы найти другое применение.

С военной точки зрения удары ВСУ по указке президента Украины Владимира Зеленского по гражданским объектам в Белгороде — безумие. Они могли бы использовать эти средства на удержание обороны в том же Купянске или Волчанске, — сказал полковник.

По мнению Алехина, своими действиями украинское руководство создает видимость того, что якобы отвечает на успешное наступление ВС РФ в Харьковской области.

Все их действия вписаны в информационный контекст: якобы, пока Россия бьет по Харькову, мы будем бить по военным объектам на ее территории. Но где такие в Белгороде? ВСУ бьют по мирным людям и по энергетической инфраструктуре, — недоумевает эксперт.

Ранее Алехин рассказал, что командование ВС РФ использует в ходе СВО советскую военную доктрину, так как она была проверена временем. При этом она модернизировалась из-за применения новейших вооружений, таких как БПЛА. Полковник также поведал, что мотивированность военнослужащих улучшилась, за два с лишним года СВО они приобрели колоссальный опыт.