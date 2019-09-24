https://static.news.ru/photo/602df370-decb-11e9-b327-fa163e074e61_660.jpg Грант Шапп Фото: Dinendra Haria/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правительство Великобритании выделило грант на разработку и испытания шестиместного самолёта Piper, работающего на водородных топливных элементах. Об этом сообщил министр транспорта Грант Шапп. По его словам, сумма гранта составляет 2,7 млн фунтов стерлингов (€3,3 млн).

Проект получил название HyFlyer. Работа будет проведена университетом Крэнфилда совместно с Институтом аэрокосмических технологий и американской компанией ZeroAvia. Результатом должны стать испытания нового самолёта на 460–560 км в Шотландии на Оркнейских островах. Предполагается, что ZeroAvia начнёт поставлять водородные двигатели для пассажирских самолётов с 2022 года, передаёт « Коммерсант ».

Ранее News.ru писал, что лётные испытания первого пассажирского самолёта МС-21 с российским двигателем ПД-14 начнутся в 2020 году.