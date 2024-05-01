Водометы и пули. Ситуация в Грузии обострилась из-за закона об иноагентах

Фото: Nicholas Muller/Keystone Press Agency/Global Look Press

30 апреля жители Тбилиси в 16-й день подряд вышли на площадь перед парламентом, требуя отозвать законопроект об иностранных агентах. В Грузии он называется законом «О прозрачности иностранного влияния», и оппозиция считает его калькой российской версии. На этот раз митингующих решили разогнать перцовым газом, водометом и резиновыми пулями. Как выглядит протест за европейское будущее — в материале NEWS.ru.

Что могло спровоцировать людей

29 апреля комитет по юридическим вопросам парламента поддержал законопроект во втором чтении. Дискуссия была острой, 14 оппозиционных парламентариев удалили из зала, депутат Хатия Деканоидзе кинула бутылку в коллегу Гурама Мачарашвили. В тот же день в столице прошел многотысячный митинг в поддержку инициативы. Как заявила оппозиция, для этого в город специально привезли бюджетников из других регионов.

Очевидица Дарья рассказала, что набережную в 1,5 км от здания парламента забили маршрутками и автобусами, на которых доставили тех, кто поддерживает закон об иноагентах. Судя по кадрам местных СМИ, поддержать правящую партию «Грузинскую мечту» в большинстве прибыли люди среднего возраста, в то время как противоборствующая группа в основном состоит из молодежи.

Как полиция начала разгонять толпу, остановилась и снова взялась за водомет

30 апреля, в день, когда депутаты собрались принять закон во втором чтении, недовольные демонстранты снова вышли в центр города. МВД страны призвало не блокировать вход в здание парламента и провести акцию мирно. В 20:30 мск полиция принялась теснить людей от парламента, силовики применили водомет и распылили перцовый газ. Медики оказали помощь примерно 20 пострадавшим.

Через полчаса ситуация успокоилась. Основная масса активистов продолжила скандировать и петь перед зданием парламента, кто-то остался сбоку от него лицом к лицу со спецназом. Порой можно было почувствовать нетипичное, казалось бы, для события приподнятое настроение: некоторые грузины играли в «лебедей», хлопая в ладоши, или прогуливались по площади с собаками. Обнимались и целовались в щеки, встречая знакомых. Чуть поодаль за толпой наблюдали курьеры на мопедах — для них картина привычная, они регулярно бастуют за свои права.

После 22:00 полиция начала разгонять демонстрантов, по ним снова ударили из водомета и распылили газ. Спецназ стал стрелять резиновыми пулями.

Протестующие в ответ попытались возвести баррикады против спецназа.

Как отреагировали президент и омбудсмен

Народный защитник Грузии Леван Иоселиани призвал участников акции оставаться в рамках мирных собраний, а полицию — не применять силу. Тем временем силовики продолжили теснить митингующих, часть которых перекрыла дорогу у Минюста — в километре от площади перед парламентом. Спецназ начал использовать дымовые шашки.

Президент страны Саломе Зурабишвили потребовала от МВД прекратить насилие и пристыдила полицию. «Призываю общественного омбудсмена немедленно принять меры для прекращения любых необоснованных и ошибочных действий спецназа. Понятно, что демонстрация была мирной, угрозы не было, ничего угрожающего порядку не было. Стыдно противостоять молодежи», — написала она в Facebook (деятельность в РФ запрещена).

К полуночи по московскому времени горожане все еще находились на улице и не собирались уходить. Второе чтение законопроекта продолжится 1 мая.

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