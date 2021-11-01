Во Вьтнаме умер российский генконсул

Во вьетнамском Дананге в возрасте 58 лет скоропостижно скончался генеральный консул России Андрей Плам. О его смерти сообщило в понедельник посольство России в этом государстве.

Посольство России во Вьетнаме и Генеральное консульство России в Дананге с глубоким прискорбием сообщают, что 31 октября 2021 года скоропостижно скончался Чрезвычайный и Полномочный Посланник 2 класса, Генеральный консул Российской Федерации в Дананге (Социалистическая Республика Вьетнам) Плам Андрей Юрьевич, — говорится в сообщении российского диппредставительства в Facebook.

Генконсул Андрей Плам родился в Москве 27 декабря 1962 года. Окончил МГИМО, после чего был советником посольства России в Сингапуре, советником-посланником посольства России в Королевстве Таиланд. Плам также возглавлял отдел в Третьем департаменте Азии МИД России. На пост генконсула РФ в Дананге заступил в октябре 2019 года.

Ранее сообщалось, что бывший лидер Южной Кореи Ро Дэ У скончался в возрасте 88 лет. Он возглавлял государство с 1988 по 1993 год. Период правления этого государственного деятеля ознаменовался проведением в Сеуле летних Олимпийских игр 1988 года и установлением дипломатических отношений с СССР.