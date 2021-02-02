Во Вьетнаме обнаружили подобный британскому штамм коронавируса

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Вьетнамские медики обнаружили новый штамм коронавируса, который похож на «британского коллегу». Выявить его удалось в ходе массового тестирования населения двух провинций страны.

Штамм вируса линейки В 1.1.7, впервые обнаруженной в Великобритании, найден во время массового тестирования в связи с новой вспышкой заболевания в провинциях Хайзыонг и Куангнинь, — цитирует сообщение правительства государства РИА Новости.

До этого во Вьетнаме также выявляли южноафриканский вариант коронавируса, однако он был выявлен только у тех, кто прибыл в страну из-за границы.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. С начала пандемии во Вьетнаме заболели 1650 человек, выздоровели 1460, скончались 35.

Впервые новый подвид вируса был зафиксирован в Британии в декабре 2020 года. По сравнению с исходным штаммом, его «британский коллега» имеет 29 мутаций в своей структуре. В свою очередь, это говорит о том, что «британец» мутирует намного быстрее, нежели исходный штамм.

Ранее NEWS.ru писал, что команда учёных из Швеции и Индии детально изучила и подробно описала мутации так называемого британского штамма коронавируса в сравнении с оригинальным штаммом из китайской Ухани. Они также выявили его вирулентность и как именно на этот новый штамм влияют вакцины.

Учёные с помощью компьютерного моделирования попытались спрогнозировать, как различные мутации британского штамма повлияют на скорость распространения и тяжесть инфекции, а также на репликацию и патогенез самого вируса. В результате они выдвинули три теории, почему вирус получил возможность так быстро мутировать.