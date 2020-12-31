Более 84,5 млн человек во всём мире заразились коронавирусом

https://static.news.ru/photo/b7dcdfd0-4d94-11eb-b984-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Appleton/Mayoral Photogr/Global Look Press

С начала пандемии в мире выявлено свыше 84,5 млн случаев заражения COVID-19. Об этом свидетельствует статистика Университета Джонса Хопкинса, который собирает данные из открытых источников.

В первую тройку по уровню заболеваемости входят США (20,4 млн), Индия (10,3 млн) и Бразилия (7,7 млн). Эти же страны являются лидерами и по числу жертв инфекции.

В США от коронавируса умерли 350,1 тысячи человек, в Бразилии — 195,7 тысячи, в Индии — 149,4 тысячи. Всего в мире от COVID-19 скончались 1,8 млн человек.

Количество выздоровевших за время пандемии превышает 47,5 млн человек. Здесь лидирует Индия (9,9 млн), а второе и третье места занимают Бразилия (6,8 млн) и Россия (2,5 млн) соответственно.

Всего в России с начала пандемии выявлено более 3,2 млн случаев заражения. Страна занимает четвёртое место по уровню заболеваемости в мире. Жертвами инфекции стали 58 тысяч человек.

Ранее NEWS.ru писал, что в Великобритании зафиксирован рекордный суточный прирост случаев заражения коронавирусом — 57,7 тысячи. Всего в стране заболели более 2,5 млн человек. Ситуация в стране усугубляется новым штаммом COVID-19, который распространяется гораздо быстрее уже известных разновидностей и в настоящее время доминирует в Лондоне. По этой причине власти в конце 2020 года объявили о вводе самых жёстких ограничений на большей части территории королевства.