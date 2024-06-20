Во всем Эквадоре погас свет Луке: на всей территории Эквадора отключилось электроснабжение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После аварии на линиях электропередачи (ЛЭП) по всему Эквадору отключилось электроснабжение, сообщил министр общественных работ Роберто Луке в соцсети Х. По его словам, власти прикладывают все усилия для быстрого решения проблемы, причины инцидента не уточняются.

Произошел сбой на линии электропередачи, вызвавший каскадное отключение, в результате чего энергоснабжение в национальном масштабе отсутствует, — написал он.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что Вооруженные силы Украины атаковали подстанцию в Энергодаре, где находится Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС). Атака привела к отключению электроэнергии в городе. Позднее она информировала, что проблема решена.

До этого около 15,5 тысячи абонентов в Кременной и близлежащих населенных пунктах ЛНР остались без света после удара ВСУ. Глава города Вячеслав Третьяков отметил, что удар украинских сил пришелся на подстанцию.

Также стало известно, что электричество отключалось в части районов Харькова. Поезда в метро в связи с этим следовали с увеличенными интервалами. Пассажиров метрополитена информировали о временной приостановке движения составов в связи с нехваткой напряжения в сети. После того как источник был восстановлен, интервал составил 20 минут.