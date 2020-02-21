https://static.news.ru/photo/06aa238c-54be-11ea-bc2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pl.npu.gov.ua

Сотрудники правоохранительных органов Украины взяли под контроль ситуацию в посёлке Новые Санжары Полтавской области, где размещены вывезенные из Ухани украинцы и иностранные граждане.

За правопорядком следят 320 бойцов Национальной гвардии, 70 полицейских и 16 сотрудников ГСЧС. Ситуация полностью под контролем правоохранителей, — цитирует «Интерфакс» замминистра внутренних дел Украины Антона Геращенко.

На период досудебного расследования отпустили домой 23 из 24 задержанных. По данным Геращенко, было возбуждено пять уголовных дел по статьям о нарушении общественного порядка, массовых беспорядках, нарушениях равноправия граждан, блокировках транспортных коммуникаций, угрозах и насилии по отношению к правоохранителям.

Как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инцидент в Новых Санжарах, где местные жители выступали против размещения в посёлке эвакуированных граждан КНР. Глава государства сказал, что в этом случае страна напоминает Европу, но времён Средневековья.

45 украинцев и 27 иностранцев прибыли на Украину из Китая. Протест местных жителей начался в этот же день, 20 февраля. Они вышли на трассу из-за желания властей разместить эвакуированных в санатории МВД.