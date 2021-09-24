Вьетнамца приговорили к 30 месяцам тюрьмы за распространение COVID-19

За несоблюдение карантина и заражение коронавирусом четырёх человек к 30 месяцам тюрьмы приговорён вьетнамец. Он не предоставил справку о здоровье, не самоизолировался на две недели, передвигался по городу, а также принял участие в поминках, хотя до этого приехал из заражённого района. Об этом пишет издание VnExpress.

В июле 39-летний Фан Ван Хоа на грузовом автомобиле отправился из Хошимина в свой родной город. Через восемь дней после приезда у него были выявлены симптомы заболевания, выяснилось, что он болен коронавирусом.

Четыре человека из тех, с кем вьетнамец контактировал, позже заразились коронавирусом. Ван Хоа признали виновным в «распространении опасных инфекционных заболеваний».

Ранее сообщалось, что 25 человек принимали участие в секс-вечеринке в Брюсселе, среди них дипломаты иностранных государств и как минимум один депутат Европарламента. Местные полицейские задержали их за нарушение карантина, введённого из-за коронавируса.

Мероприятие проходило 27 ноября в баре в самом центре города, в десяти метрах от участка полиции. При этом в бельгийской столице из-за COVID-19 запрещена работа питейных заведений и проведение вечеринок.