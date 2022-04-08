Во Франции заявили о провале санкций Запада в отношении России

Санкционная политика Запада в последние восемь лет оказалась неэффективной. Доказательством этого может служить признание Россией суверенитета ДНР и ЛНР, сообщает французское издание Monde diplomatique.

Авторы публикации Элен Ришар и Анн-Сесиль Робер уверены , что и принятые после этого санкции не увенчаются успехом. Ограничительные меры никогда прежде не были успешными, даже в тех случаях, когда их вводили к менее мощным государствам, чем Россия, отметили они.

Признание Россией самопровозглашенных республик Донбасса <...> демонстрирует провал санкционной политики Запада, проводимой на протяжении последних восьми лет, — подчёркивается в публикации.

Ришар и Робер считают, что политика ультиматумов, подталкивающих к принятию ответных мер, показала неэффективность и опасность, поскольку является «жалкой заменой дипломатии».

Ранее стало известно, что США, вводя санкции против других стран, добиваются разрушения их экономики. Однако данная стратегия ещё ни разу не сыграла на руку американским властям, заявил обозреватель National Interest Уилл Смит. По мнению журналиста, руководители Сирии, Ирана, Венесуэлы и КНДР доказали, что никакие экономические трудности не заставят их принять ультиматумы.