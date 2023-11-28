Во Франции захотели вырастить «поколение без табака» Во Франции введут запрет на курение на пляжах, в парках и лесах

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Во Франции расширят программу по борьбе с курением и запретят это делать на пляжах, в парках и лесах, заявил министр здравоохранения страны Орельен Руссо. По его словам, которые приводит Times of Malta, это нужно, чтобы добиться появления «поколения без табака» и сократить смертность в стране.

Правительство стремится создать первое поколение без табака к 2032 году, как и обещал президент Эмманюэль Макрон, — сказал Руссо

Как пояснил министр, во Франции уже существует 7200 зон, свободных от курения, но они в основном были определены местными властями. Теперь же центральное правительство берет ответственность за дальнейшую реализацию стратегии.

Кроме запретов на курение, власти будут увеличивать стоимость сигарет примерно на евро в год. Также французское правительство ограничит продажу одноразовых электронных сигарет, которые особенно популярны среди молодежи.

Ранее стало известно, что россиянам могут запретить курение электронных сигарет, IQOS и других устройств для потребления никотина в общественных местах. Соответствующие требования прописаны в новой редакции Правил противопожарного режима от МЧС. Из документа следует, что нововведения могут вступить в силу с 1 марта 2025 года.

В частности, запрет планируется распространить на склады и базы, хлебоприемные пункты, злаковые массивы и сенокосные угодья, объекты здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, объекты производства всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков.