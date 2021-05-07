Во Франции задержали националистов за подготовку теракта в масонской ложе

https://static.news.ru/photo/93dd621a-af2a-11eb-9b2c-96000091f725_660.jpg Фото: Sam Lees/Global Look Press

Антитеррористическая прокуратура Франции возбудила уголовное дело по факту террористического преступного сговора с целью атаковать масонскую ложу, передаёт французский телеканал BFM TV.

Шесть членов небольшой неонацистской группировки были задержаны 4 мая во французском департаменте Нижний Рейн и в окрестностях коммуны Сошо. У задержанных было найдено оружие, в том числе ножи и боеприпасы. Они подозреваются в планировании теракта в масонской ложе в департаменте Мозель.

Трое задержанных будут доставлены к следственному судье в пятницу, остальных троих отпустили.

Ранее сообщалось, что глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен считает, что власть во Франции достигла невиданного уровня распада и никто не может чувствовать себя в безопасности.

Больше нет места, где можно было бы спрятаться от правонарушителей и преступников, сказала Ле Пен в эфире телеканала BFM TV.