Во Франции задержали националистов за подготовку теракта в масонской ложе

Антитеррористическая прокуратура Франции возбудила уголовное дело по факту террористического преступного сговора с целью атаковать масонскую ложу, передаёт французский телеканал BFM TV.
Шесть членов небольшой неонацистской группировки были задержаны 4 мая во французском департаменте Нижний Рейн и в окрестностях коммуны Сошо. У задержанных было найдено оружие, в том числе ножи и боеприпасы. Они подозреваются в планировании теракта в масонской ложе в департаменте Мозель.
Трое задержанных будут доставлены к следственному судье в пятницу, остальных троих отпустили.
Ранее сообщалось, что глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен считает, что власть во Франции достигла невиданного уровня распада и никто не может чувствовать себя в безопасности.
Больше нет места, где можно было бы спрятаться от правонарушителей и преступников, сказала Ле Пен в эфире телеканала BFM TV.