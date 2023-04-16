Во Франции высмеяли Зеленского после публикации о хищениях Французский политик Филиппо высмеял Зеленского за разоблачение его хищений на $400 млн

Фото: Alessandro Di Meo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Французский политик Флориан Филиппо на своей странице в Twitter высмеял президента Украины Владимира Зеленского после появившейся публикации о хищении им и его окружением $400 миллионов из средств, которые Запад направил Киеву. Речь идет об информации, которую ранее опубликовал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш на своей странице на платформе Substack.

Ужасный день для Зеленского! Хищение $400 миллионов, взятых из международной помощи, которое он организовал со своим окружением, было раскрыто! — написал Филиппо.

Подписчики политика осудили украинского лидера и отметили, что Зеленский обокрал Запад.

Ранее на сайте Госдепартамента США появилась информация о том, что Вашингтон направит Украине в сентябре $4,9 млрд бюджетной помощи через механизмы Всемирного банка. В ведомстве напомнили, что Белый дом уже выделил Киеву $18 млрд бюджетной помощи. Отмечается, что, по оценкам Всемирного банка, для восстановления страны потребуется $411 млрд на следующие 10 лет.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что некоторые военнослужащие ВСУ мечтают повесить Зеленского и его соратников. По его словам, об этом свидетельствуют появляющиеся в Сети видеоролики, в которых украинские солдаты возмущаются предательством президента и его команды и грозят им расправой.