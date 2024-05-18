Во Франции выпустили почтовую марку с ароматом багета TF1 Info: почта Франции выпустила марку с ароматом багета

Фото: laposte.fr

Французская почта представила ароматизированную марку с запахом багета — одного из главных символов местной гастрономии. По данным TF1 Info, так национальная почтовая служба решила отдать дань уважения «этой жемчужине» культуры страны.

От этого у вас потекут слюнки, — говорится в описании марки.

Товар поступил в продажу в пятницу, 17 мая. Стоит отметить, что багет в ноябре 2022 года пополнил Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Цена марки составляет €1,96 (193 рубля).

На кусочке бумаги встроена специальная капсула с ароматом. Марка украшена изображением багета, перевязанного лентой в цветах флага Франции. Чтобы почувствовать запах хлеба, нужно ее потереть.

Презентация марки состоялась 16 мая, когда французы отмечают День святого Гонория Амьенского, который считается покровителем пекарей, булочников и кондитеров. Всего вышло 594 тысячи марок с ароматом багета.

Зимой в Париже пекари вышли на протестный марш в связи с ростом счетов на электроэнергию. Демонстранты рассчитывали получить от правительства Франции финансовую поддержку в сложившейся ситуации. Протестующие также указали на рост стоимости сырья, такого как мука, сахар или масло.