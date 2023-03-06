Во Франции возник риск потери части территорий Le Figaro: Франция поборется за сохранение Новой Каледонии в составе страны

Фото: Emmanuel Macron / Twitter / Global Look Press

Глава французского МВД Жеральд Дарманен рассказал газете Le Figaro, что из-за риска потерять часть своих территорий власти будут вынуждены прибегнуть к дипломатии и убедить жителей Новой Каледонии не отделяться от страны в ходе очередного референдума. На островах в Тихом океане, которые принадлежат Франции, население трижды высказывалось в пользу того, чтобы дальше входить в состав европейского государства. В Париже при этом отмечают, что в случае отделения Новой Каледонии, страна потеряет финансовую поддержку в размере €1,5 миллиардов.

Мы хотим убедить жителей Новой Каледонии, что им лучше остаться в составе Французской Республики. В случае отделения от Франции новая страна будет вынуждена самостоятельно искать средства для своего обеспечения, — сказал Дарманен.

Он напомнил, что следующий референдум по вопросу предоставления автономии пройдет в 2024 году.

Ранее стало известно, что согласно опубликованному социально-экономическому плану развития Китая на 2023 год, страна намерена провести решительную борьбу против «независимости Тайваня» и способствовать его воссоединению с материковым Китаем. В тексте документа отмечается, что Китай будет продвигать мирный процесс воссоединения страны и поощрять мирные отношения между обеими сторонами Тайваньского пролива.