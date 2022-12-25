Во Франции визит Зеленского в США назвали предвестником мировой войны Французский политик Филиппо назвал визит Зеленского в США предвестником мировой войны

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что поездка президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон для переговоров с американским коллегой Джо Байденом может быть предвестником третьей мировой войны. По его словам, США и Украине нужна мировая война для «приумножения» собственной славы, а также для уничтожения европейских стран. Политик отметил, что Вашингтон таким образом хочет сохранить гегемонию доллара на планете, передает РИА Новости.

Зеленский в Вашингтоне — великий альянс для третьей мировой войны! — сказал Филиппо.

Он призвал европейских политиков разоблачить обман и «найти мир в свободной стране».

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что президент США Джо Байден готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, если Россия проявит серьезную готовность к переговорам. Он добавил, что еще одним условием для встречи станет проведение консультаций с Украиной.

Российский лидер в свою очередь ранее подчеркнул, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Он добавил, что чем быстрее это произойдет, тем лучше. Он при этом не стал озвучивать свои прогнозы по срокам окончания конфликта на Украине.