Во Франции требуют до 15 лет тюрьмы для россиян по делу о драке

https://static.news.ru/photo/256f05a2-3bb9-11eb-ab25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Bunel/Global Look Press

Французская прокуратура потребовала 5 и 15 лет тюрьмы в отношении двух россиян, подозреваемых в нанесении серьёзных увечий британскому болельщику на чемпионате Европы по футболу — 2016 в Марселе.

В ходе массовых беспорядков, которые произошли 10 июня 2016 года в Марселе во время матча между сборными России и Англии, пострадали 35 человек. UEFA оштрафовал российскую сборную за «расистское поведение, массовые беспорядки и использование пиротехники». Двух россиян — Михаила Ивкина и Павла Косова — подозревают в нанесении серьёзных увечий британскому болельщику.

Прокурор запросил пять лет тюремного заключения для моего подзащитного Михаила Ивкина и от 14 до 15 лет в отношении Павла Косова, — цитирует ТАСС адвоката одного из обвиняемых, Жюльена Пинелли.

По его словам, прокурор считает, что оба виновны в преступлении категории D, состояли в одной группе хулиганов и осознанно преследовали цель напасть на группу британских болельщиков.

По его словам, обвинение в ходе процесса изменило точку зрения и разделило роль двух обвиняемых в нанесении побоев истцу. Прокуратура приняла к сведению доказательства защиты, согласно которым брошенный Ивкиным в ходе потасовки стул не мог нанести столь серьёзные травмы британскому болельщику Эндрю Бечу. В то же время по отношению ко второму россиянину Павлу Косову обвинение сохранило прежние претензии и запросило максимальный срок.

Ранее член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ Мария Бутина заявила, что если гражданин РФ нарушил закон, то судить его следует в России и отбывать наказание он должен на родине.

Россияне уже отсидели во Франции два года, однако окончательного обвинения им так и не предъявили. Бутина подчеркнула, что всех остальных участников потасовки — граждан других государств — уже давно отпустили и в этом она усматривает «дискриминацию по признаку гражданства». Правозащитница считает, что России необходимо «включаться» в каждый такой случай и «стоять за своих». Она также обратилась к российским болельщикам с призывом поддержать товарищей.

Ранее NEWS.ru писал, что россиянину Михаилу Ивкину предъявлено обвинение по делу о причастности к беспорядкам во время проведения чемпионата Европы по футболу 2016 года во Франции.