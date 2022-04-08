Во Франции стали известны первые результаты президентских выборов

Согласно данным первого тура президентской гонки во Франции, действующий президент Франции Эммануэль Макрон и его ближайший конкурент Марин Ле Пен из партии «Народный республиканский союз» набрали по 24% голосов. Об этом сообщает La Libre. В связи с этим во Франции состоится второй этап голосования.

В том случае, если по результатам первого тура ни один из кандидатов не наберёт большее число голосов (50% плюс один голос), во Франции проведут второй этап голосования. Предварительно он намечен на 24 апреля.

Отметим, что лидер «Непокорившейся Франции» Жан-Люк Меланшон набрал 19% голосов избирателей. За главу столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресса и писателя Эрика Земмура проголосовали 8% французских граждан.

В выборах принимают участие 12 кандидатов, в том числе действующий президент Франции Эммануэль Макрон. Он баллотируется на второй срок при поддержке созданного им движения «Республика на марше». Его основным конкурентом считается кандидат «Национального объединения», депутат парламента Марин Ле Пен.

Ранее сообщалось, что в случае победы ультраправого кандидата на пост президента Франции Марин Ле Пен может произойти дестабилизация антироссийской коалиции, что станет ударом по интересам США. Помимо этого, Америка опасается, что Россия может вмешаться в процедуру голосования и дать преимущество лидеру партии «Национальный фронт».