Во Франции рассказали, когда американцы «пожертвуют» Зеленским Французская журналистка написала, что Запад «заигрался» с антироссийскими провокациями

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

США пожертвуют президентом Украины Владимиром Зеленским, когда начнет прорисовываться определенный компромисс между Западом и Россией, считает автор французского издания VA Кэролайн Галактерос. Она пишет, что даже для американских политиков, выступающих против Москвы, фигура украинского лидера стала чем-то обременяющим. По мнению журналистки, переговоры между РФ и США станут единственным выходом из сложившейся ситуации.

Сегодня даже для антироссийских политиков в Вашингтоне фигура «героического президента» Зеленского стала чем-то обременяющим, вроде чемодана без ручки. Киевский режим сыграл свою роль — отделил Россию от Европы. Зеленским можно будет пожертвовать, когда на горизонте начнет вырисовываться глобальный компромисс. Он столько врал и наобещал своему бедному народу, что теперь речь идет не только о его политическом, но и физическом выживании, — написала Галактерос.

По ее словам, западные политики «заигрались» в антироссийские провокации на Украине. Единственным выходом из ситуации автор назвала переговоры между Москвой и Вашингтоном. Она считает, что только такой прямой диалог в настоящий момент интересует президента РФ Владимира Путина.

Ранее обозреватель National Review Бобби Миллер сказал, что Запад может сократиться поддержку Украины после того, как президент Владимир Зеленский подверг критике Израиль за недостаточную помощь Киеву. Он отметил, что глава украинского государства растрачивает оказанное ему доверие.