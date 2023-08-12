«Отдать под суд»: поляки отреагировали на призыв Дуды остановить Россию Поляки раскритиковали президента Дуды за призыв остановить Россию на Украине

Фото: IMAGO/Rudi Gigler/Global Look Press

Анджей Дуда

Жители Польши раскритиковали в Twitter своего президента Анджея Дуду за призыв остановить Россию на Украине, чтобы солдатам США не пришлось погибать ради мира в Европе. По их словам, польский лидер заблуждается, думая, что американские военные будут сражаться за европейцев.

Пусть польские солдаты умирают за интересы янки. Дуда... ты годен только для того, чтобы отдать тебя под суд, — написал комментатор с ником polskiPolak.

Пользователь Szymon Nowak посоветовал президенту Польши перестать видеть в США «искупителя и спасителя» Европы от ее ошибок. Он подчеркнул, что американцы будут проливать свою кровь в Европе, только «когда прибыль будет дороже американской крови».

Я не могу дождаться, когда США позвонят мне, чтобы объявить военное положение и отправить поляков и их семьи на смерть, — иронично отметил Riddick.

Ранее польский журналист Лукаш Важеха заявил, что Дуда испытывает «патологические чувства» к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. По его словам, глава государства готов пойти на многое ради Киева, в том числе вырезать обе почки. Так журналист прокомментировал слова Дуды о намерении оказать давление на администрацию США, чтобы добиться вступления Украины в НАТО.