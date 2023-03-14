Во Франции рассказали, к чему приведет финансовый «хаос» на Западе Французский политик Филиппо: крах западных банков может привести к третьей мировой войне

Фото: Jim West / imageBROKER.com / Global Look Press

Французский политик Флориан Филиппо на своей странице в Twitter написал, что финансовый кризис, который произойдет из-за краха крупных западных банков, может привести к третьей мировой войне. Он добавил, что этому будут способствовать олигархи, которые понесут большие потери от нового кризиса.

Crédit Suisse разваливается, парижская фондовая биржа — тоже. Western Alliance, американский банк, претерпевает крах. Котировки банков приостановлены. Олигархия ускорит приближение третьей мировой войны, если наступит финансовый хаос! — написал Филиппо.

Подписчики политика согласились с его мнением и добавили, что западные санкции против России и изъятие активов частных лиц сыграло против Запада.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что американские власти не будут спасать обанкротившийся банк Silicon Valley Bank (SVB). Она признала, что во время финансового кризиса 2008 года правительство США помогло некоторым инвесторам и владельцам остаться на плаву, но это не значит, что в Вашингтоне собираются повторять те реформы. Йеллен при этом успокоила вкладчиков, пообещав, что им попытаются помочь.