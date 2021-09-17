Во Франции призвали не делать голословных выводов о выборах в Крыму

Экс-руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазен попросил не делать голословных выводов о непризнании итогов голосования в Крыму. По его мнению, подобные заявления следуют санкционной логике. Его слова приводит РИА Новости. Ранее представитель МИД Франции сообщил, что страна не признаёт результаты парламентских выборов в Крыму.

Нельзя до того, пока выборы не завершились, не признавать их и делать голословные заявления, — сказал Вуазен.

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал прискорбным отказ Франции признавать проведение парламентских выборов на территории Крыма. При этом парламентарий подчеркнул, что подобный результат ни на что не повлияет.

На выборах в Госдуму по одномандатному избирательному округу были получены 1 267 594 голосов. Также на довыборах в Мосгордуму по двум округам были получены 48 940 голосов, а на довыборы в муниципальный округ Щукино в Москве — 9292 голоса.

Голосование продлится до 19 сентября, в онлайн-форме оно проходит в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. Всего используют сервис дистанционного голосования в Москве 2 014 765 человек.