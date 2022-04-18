Во Франции предупредили о «бунтах» в Европе из-за антироссийских санкций

Французский политолог и экономист Александр дель Валль заявил, что введение эмбарго на газ из России способно негативно повлиять на уровень жизни в Европе. Когда оно «разорит Европу», возникнут «бунты повсюду», отметил он в статье, опубликованной журналом Valeurs actuelles.

Санкции Запада, связанные со спецоперацией на Украине, быстро обернутся кошмаром для людей. После того, как они не смогут отапливать свои жилища и резко упадёт их покупательная способность, повсюду начнутся бунты, — считает экономист.

Отказавшись от самого безопасного и дешёвого газа, а также от российского экспорта и импорта, страны Европы допустят ошибку, подчеркнул дель Валль.

Нехватка основных продуктов питания вызовет глубокие кризисы, которые будут напоминать арабские революции 2011 года, начавшиеся с роста цен на пшеницу. Стоимость продуктов питания резко возрастёт из-за глобальной нехватки зерновых, подсолнечного масла и удобрений, — отметил экономист.

Он также допустил крах евро и взрыв цен при полном отказе от российских энергоносителей.

Ранее стало известно, что большинство жителей Чехии следующей зимой замёрзнет, если в Европе введут эмбарго на российский газ, заявил эксперт по энергетике Иван Новески. По его словам, ещё до этого, осенью, в стране остановится большая часть чешской промышленности. Он подчеркнул, что остановка большого числа предприятий спровоцирует в Чехии рекордную безработицу.