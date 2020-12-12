Во Франции осудили казнь иранского журналиста

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МИД Франции считает казнь журналиста Рухоллы Зама в Иране варварским актом. В ведомстве осудили этот вид наказания.

Ранее сообщалось, что 12 декабря главу новостного портала Amad News 42-летнего Рухоллу Зама повесили в Иране. По данным следствия, журналист сотрудничал с иностранными спецслужбами.

Франция самым решительным образом осуждает это серьёзное нападение на свободу слова в Иране. Это варварский и неприемлемый акт, противоречащий международным обязательствам этой страны, — цитирует сообщение МИД Франции РИА Новости.

Франция также в очередной раз напомнила о своём постоянном неприятии смертной казни везде и при любых обстоятельствах.

Рухолла Зам жил во Франции. Его удалось обманом заманить в Иран. Точно не известно, каким образом это произошло и где конкретно журналист был задержан.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году в мире погибли 75 журналистов. Самыми опасными странами для работы СМИ названы Мексика, Афганистан и Пакистан, также в список вошли Великобритания, Индия, Украина, Гаити и Бразилия. В 2018 году в мире при исполнении служебных обязанностей погибли 113 представителей СМИ. В список не входят раненые, получавшие угрозы, помещённые под стражу и подвергшиеся нападениям журналисты.