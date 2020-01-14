https://static.news.ru/photo/249aade2-36b6-11ea-aa03-fa163e074e61_660.jpg Фото: @BEA_Aero/twitter.com

Французское Бюро по расследованию авиакатастроф опровергло информацию об отправке чёрных ящиков потерпевшего крушение под Тегераном.

Нет, нет, это неправда, я не подтверждаю эту информацию, — сказал представитель учреждения, комментируя заявление иранской стороны об отправке бортовых самописцев во Францию.

По его словам, специалисты придерживаются прежнего плана — они отправятся расшифровывать ящики на Украину, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Ирана арестовали несколько человек по делу о сбитом лайнере. При этом в ВС страны отметили, что расследование катастрофы находится пока на начальной стадии.

Самолёт, выполнявший рейс Тегеран-Киев, был сбит через несколько минут после взлёта. Иранские военные объяснили случившееся недостаточной координации с новым расчётом сил ПВО, который установили накануне возле международного аэропорта Тегерана. Жертвами трагедии стали 176 человек, включая членов экипажа. В числе погибших граждане Ирана, Афганистана, Германии, Канады, Швеции и Украины.